ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.In der Spitze habe die Aktie der Deutschen Post seit dem Spätsommer 2021 von über 60 EUR auf unter 34 EUR korrigiert. 34 EUR - da sei doch was gewesen? Richtig, damit habe der Titel die Vor-Corona-Hochs wieder erreicht. Mit anderen Worten: Die Kursgewinne der letzten zwei Jahre sei durch die scharfe Korrektur der letzten Wochen ausradiert worden. Charttechnisch ringe das Papier zudem mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses von März 2020 (35,25 EUR). Auch bei den quantitativen Indikatoren habe der Kursverfall Spuren hinterlassen. So notiere beispielsweise der trendfolgende MACD aktuell so niedrig wie niemals zuvor. Gleichzeitig notiere der RSI im überverkauften Terrain, ohne dabei sein März-Tief zu erreichen. In der Konsequenz weise der Oszillator eine positive Divergenz aus. Per Saldo lasse eine Trendwende zum Besseren zwar weiter auf sich warten, aber es habe auch bereits eine substanzielle Korrekturbewegung stattgefunden. Neben den o. g. Unterstützungen würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 31 EUR einen weiteren markanten Rückzugsbereich markieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:34,67 EUR -1,60% (22.06.2022, 08:56)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:35,245 EUR +1,06% (21.06.2022, 17:40)