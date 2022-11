Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Notenbank-Protokoll der FED am gestrigen Mittwoch habe Anleger erfreut, da die Mehrheit der FED-Mitglieder das Tempo der Zinserhöhungen drosseln wolle. Für den Aktienmarkt seien das gute Nachrichten und entsprechend positiv seien die Kursreaktionen ausgefallen. Auch die Aktie der Deutschen Post ziehe wieder an.Inflations- und Konjunktursorgen hätten bis Ende September auch die Aktie der Deutschen Post belastet. Der DAX-Titel sei bis auf ein neues Jahrestief bei 29,75 Euro gefallen. Im Anschluss habe sich die Stimmung der Börsianer langsam wieder aufgehellt und als dann auch noch die US-Inflationsdaten freundlicher als erwartet gewesen seien, habe es kein Halten mehr gegeben.Die Bullen hätten den Kurs in rund sechs Woche um über 28% steigern können. Auch die wichtige 200-Tage-Linie, die aktuell bei 38,36 Euro verlaufe, sei kurzzeitig überschritten worden. Nachdem die Aktie in der vergangenen Wochen ein frisches Mehrmonatshoch bei 39,67 Euro erreicht habe, hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Auch in der aktuelle Handelswoche konsolidiere der Titel noch. Selbst wenn der Rücksetzer bis zum GD100 bei 36,06 Euro verlaufen sollte, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend nicht in Gefahr.Die Deutsche-Post-Aktie sei nach langer Durststrecke wieder in Bullenhand. Auch die Bewertung sei weiterhin historisch günstig. Mit dem erneuten Sprung über den GD200, setze der Titel seine Erholung fort. Würden die Bullen die kommenden Tage auch die psychologisch wichtige 40-Euro-Marke knacken, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Anleger könnten hier einen Fuß in die Tür stellen. Das Kursziel liege aktuell bei 45 Euro und der Stopp bei 28 Euro, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche PostHinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link