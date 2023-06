Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (27.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch immer präsentiere sich die Aktie der Deutschen Post charttechnisch betrachtet in einer durchaus guten Verfassung. Allerdings hänge der Kurs nach wie vor unter dem Widerstand in Form des 52-Wochen-Hochs bei 44,64 Euro fest. Gestern habe es zudem Gegenwind in Form eines negativen Analystenkommentars gegeben, wieder einmal aus dem Hause JP Morgan.So habe deren Analyst Samuel Bland das Kursziel für Deutsche Post vor Zahlen zum zweiten Quartal von 38,50 auf 36,70 Euro gesenkt. Dementsprechend sei die Einstufung auf "underweight" belassen worden. Er sei negativ für den Logistikkonzern gestimmt, habe er im Rahmen seines Ausblicks betont. Allerdings teile er nicht die Marktmeinung eines operativen Ergebnisrückgangs (EBIT) gegenüber dem schwachen Vorquartal, sondern sehe dieses etwa auf dem gleichen Niveau. Mit Blick auf die Geschäftsaussichten erschienen die meisten Investoren und Analysten optimistisch, weshalb eine Anhebung des Ergebnisausblicks bereits erwartet werden könnte.Der Großteil der Experten sei für die Post-Anteile aber zum Teil deutlich optimistischer gestimmt als Bland.Bei der Aktie der Deutschen Post sei vorerst weiterhin Geduld gefragt, noch sei die Hürde bei 44,64 Euro zu hoch. Dies sei zwar etwas ärgerlich, aber natürlich absolut kein Grund zu erhöhter Sorge. "Der Aktionär" sei für die im historischen und im Branchen-Vergleich derzeit weiterhin günstig bewerteten Post-Titel bullish gestimmt. Das Chartbild sei immer noch attraktiv, auch wenn nun für ein frisches Kaufsignal erst einmal wieder etwas Schwung aufgenommen werden müsse.Wer zugreift, sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 31,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.