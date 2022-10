XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (17.10.2022/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Kursverlauf und fundamentale Entwicklung würden derzeit bei der Deutschen Post eklatant auseinander klaffen. Denn während die Aktie allein in den letzten zwei Monaten rund 20% ihres Wertes eingebüßt habe, würden die Bonner durchweg starke Zahlen abliefern. Nachdem - im Gegensatz zum schwächelnden Konkurrenten FedEx - schon zum Halbjahr ein kräftiger Umsatz- und EBIT-Zuwachs von 22% bzw. 13% habe vermeldet werden können, verzeichne der Logistiker nach vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal ein Gewinnplus um 15% auf 2,04 Mrd. Euro. Zwar sei das inländische Brief- und Paketgeschäft nach dem letztjährigen Corona-Boom erwartungsgemäß leicht zurückgegangen, dies sei aber vor allem durch das nach wie vor starke internationale Frachtgeschäft deutlich überkompensiert worden.Ohne konkret zu werden, wolle der Vorstand mit den finalen Q3-Zahlen daher auch die Jahresprognose anheben. Die Experten von "Der Anlegerbrief" würden nunmehr mit einem angepeilten Gewinnplus von mindestens 10% rechnen, nachdem bislang ein EBIT in einer Spanne von +/-5% um den Vorjahreswert von 8,0 Mrd. Euro erwartet worden sei. Die aktuelle Bewertung spiegele diese anhaltend dynamische Entwicklung mit einem historisch günstigen KGV22 von 8 nicht ansatzweise wider, zumal obendrauf noch eine Dividendenrendite von fast 6% winke.Nach Ansicht der Experten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Aktie der Deutsche Post AG ein klarer Value-Pick. Das Kursziel liege bei 65,00 Euro. (Ausgabe 37 vom 15.10.2022)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,255 EUR +0,39% (17.10.2022, 12:04)