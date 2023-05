Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (03.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die trägere Konjunktur und eine Normalisierung des Frachtgeschäfts hätten die Deutsche Post zum Jahresauftakt belastet. Die Ergebnisse seien nach dem Rekordjahr 2022 zurückgegangen - allerdings nicht so stark wie von Analysten erwartet. Der Bonner Konzern habe dem Abschwung ein Stück weit mit Kostensenkungen und Preiserhöhungen entgegengewirkt, wie er am Mittwoch mitgeteilt habe. Viele Geschäftskunden würden demnach weiter ihre hohen Lagerbestände abbauen. Zwar gebe es Anzeichen für eine Stabilisierung, bislang sei aber noch keine Erholung eingetreten. Der Vorstand habe seine Prognose bestätigt, laut der die Deutsche Post in diesem Jahr einen operativen Gewinn (EBIT) zwischen 6 und 7 Mrd. Euro erzielen wolle.Der Kurs der Deutsche Post-Aktie habe am Morgen zunächst um fast 3% auf 44,64 Euro zugelegt und damit das höchste Niveau seit Ende März 2022 erreicht. Zuletzt habe das Papier noch mit 1,6% im Plus gelegen. Seit Jahresbeginn habe es rund ein Viertel zugelegt.Gleich in vier ihrer fünf Geschäftsbereiche habe die Deutsche Post in den ersten drei Monaten des Jahres einen Ergebnisrückgang einstecken müssen. Besonders stark habe es das Geschäft im Heimatmarkt Deutschland getroffen, wo der Tarifstreit für den Konzern teuer geworden sei. Auch das internationale Frachtgeschäft habe überdurchschnittlich stark eingebüßt, allerdings bei weitem nicht so sehr, wie Analysten befürchtet hätten. Im lukrativen Geschäft mit zeitkritischen Sendungen der Sparte DHL Express sei der Gewinnrückgang mit 7% hingegen nur relativ gering ausgefallen. Einzig in der Lieferketten-Logistik habe der Konzern den operativen Gewinn steigern können.Ihre Prognose für das Gesamtjahr knüpfe die Deutsche Post weiterhin an drei Szenarien, je nachdem, ob und wie schnell sich die Konjunktur erhole. Im Laufe des Jahres würden für den Konzern zudem regulatorische Fragen in den Fokus rücken. So gehe es um die Frage, ob eine vorzeitige Erhöhung des Briefportos denkbar sei. Wegen der deutlich gestiegenen Kosten erwäge die Deutsche Post ein entsprechendes Verfahren anzustoßen. Die Post dürfe das Porto nicht selbst festlegen. Stattdessen mache die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde Vorgaben, anhand derer die Post an der Preisschraube drehen dürfe."Der Aktionär" sei für die Aktie der Deutschen Post nach wie vor bullish gestimmt. Der sehr gut positionierte DAX-Konzern glänze mit einer soliden Bilanz und mittel- bis langfristig guten Perspektiven. Die im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie bleibe ein klarer Kauf (Stopp: 31 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.