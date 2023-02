Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Post DHL dringe weiter auf eine Umstellung des Briefsystems auf die sogenannte Zwei-Klassen-Zustellung. "Der Verbraucher kann sich entscheiden, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird", habe Personalvorstand Thomas Ogilvie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag) gesagt. "Im Sinne der Angebotspalette halte ich das für einen guten Schritt." Eine Reduktion der Briefzustellung auf nur noch fünf Tage in der Woche sei dagegen kein Ziel, das derzeit verfolgt werde.Schon länger sei bekannt, dass der Konzern künftig Post in zwei Geschwindigkeiten ausliefern möchte - mit unterschiedlichen Preisen. Unterschiedliche Zustellgeschwindigkeiten gebe es nach Darstellung des Unternehmens bereits in anderen europäischen Ländern. Voraussetzung für einen solchen Schritt wäre, dass bei der anstehenden Reform des Postgesetzes die Verpflichtung gestrichen würde, wenigstens 80 Prozent der Briefe am folgenden Tag zuzustellen. Die Ampelkoalition wolle das Postgesetz ändern und modernisieren.Bei der Deutschen Post würden vom kommenden Monat an erhebliche Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen drohen. Grund sei der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft ver.di. An diesem Montag starte ver.di die Urabstimmung über flächendeckende und unbefristete Streiks. Bis zum 8. März könnten die bei der Post beschäftigten ver.di-Mitglieder darüber entscheiden.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Deutsche Post auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu glaube in einer am Montag vorliegenden Studie, dass sich das Luftfrachtvolumen derzeit in einer fortgeschrittenen Phase des Abwärtszyklus befinde. Während vergangener Rezessionen habe der Tiefpunkt der Aktienkurse europäischer Logistiker sieben bis zwölf Monate Vorlauf gehabt, bevor das Luftfrachtvolumen wieder gewachsen sei."Der Aktionär" bleibe bullish gestimmt: Die Deutsche Post sei sehr gut aufgestellt, um vom weiteren Wachstum des Online-Handels zu profitieren. Dennoch sei die Aktie im Branchenvergleich und auch im historischen Vergleich sehr günstig bewertet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.