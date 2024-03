Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (06.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Schlussquartal 2023 sei für die DHL Group durchwachsen verlaufen: Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr konjunkturbedingt um 10,2% auf rund EUR 21,3 Mrd. gesunken. Die Konsensschätzungen von durchschnittlich EUR 21,6 Mrd. hätten damit nicht erreicht werden können. Das EBIT habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,6% auf EUR 1,6 Mrd. verschlechtert und damit unter den im Vorfeld ohnehin pessimistischen Erwartungen von EUR 1,7 Mrd. gelegen.Dank des breiten Portfolios habe der Konzern die schwachen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Teilen abfedern können. Bei DHL Express seien die Volumina im zweiten Jahr in Folge zurückgegangen, wenn auch weniger stark als der Marktdurchschnitt. DHL Global Forwarding, Freight habe sich mit Gegenwind durch geringere Frachtvolumina und die erwartete Normalisierung der Frachtraten konfrontiert gesehen. Das Geschäft von DHL Supply Chain habe sich hingegen positiv entwickelt. DHL eCommerce und das deutsche Paketgeschäft hätten vom intakten Strukturtrend E-Commerce profitiert.Es werde eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von EUR 1,85 je Aktie vorschlagen. Das bestehende Aktienrückkaufprogramm (2022 bis 2024) werde bis 2025 verlängert und das Volumen um EUR 1 Mrd. auf EUR 4 Mrd. deutlich erhöht.Für das erste Halbjahr 2024 rechne DHL Group weiterhin nicht mit einer breiten konjunkturellen Erholung, sondern mit teilweise weiter rückläufigen Marktvolumina. In der zweiten Jahreshälfte erwarte der Konzern eine im Vergleich zum Vorjahr positivere weltwirtschaftliche Dynamik. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziere man ein EBIT zwischen EUR 6,0 Mrd. und EUR 6,6 Mrd., im Vorfeld sei ein Wert knapp oberhalb dieser Spanne erwartet worden. In der Mittelfristprognose für das Jahr 2026 erwarte die DHL Group ein EBIT zwischen EUR 7,5 Mrd. und EUR 8,5 Mrd., was vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Konsensschätzungen durchaus optimistisch anmute.Die letzte Empfehlung zur Aktie der Deutschen Post bzw. nunmehr DHL Group lautete "Kauf", so Gregor Koppensteiner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: