38,755 EUR +4,11% (08.11.2023, 10:21)



38,655 EUR +4,11% (08.11.2023, 10:06)



DE0005552004



555200



DHL



DPSTF



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (08.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ausbleibende Erholung der Weltwirtschaft und die Normalisierung des Güterverkehrs nach dem pandemiebedingten Boom der Jahre 2021 und 2022 würden auch das dritte Quartal 2023 für die Paket- und Logistikbranche prägen.Das dritte Quartal 2023 sei für die DHL Group durchwachsen verlaufen: Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr konjunkturbedingt um 19,3% auf rund EUR 19,4 Mrd. gesunken. Die Konsensschätzungen von durchschnittlich EUR 20,8 Mrd. hätten damit nicht erreicht werden können. Das EBIT habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Drittel auf EUR 1,4 Mrd. verschlechtert und sei damit im Rahmen der bereits im Vorfeld pessimistischen Erwartungen geblieben. Nach wie vor würden geringere Frachtvolumina und Frachtraten sowie Wechselkurseffekte und Treibstoffkosten das Geschäft von DHL belasten. Im Ergebnis des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland würden sich Kostensteigerungen und die ungünstigen regulatorischen Rahmenbedingungen für das deutsche Briefgeschäft widerspiegeln.Gleichzeitig investiere der Konzern weiter in Wachstumsmärkte, während die Investitionen und Kosten in Deutschland an die ungünstigen regulatorischen Rahmenbedingungen angepasst worden seien. Die Bruttoinvestitionen (Capex) hätten sich im dritten Quartal auf EUR 871 Mio. belaufen (Q3 2022: EUR 958 Mio.).Neben Investitionen in nachhaltige Geschäftsaktivitäten wie emissionsarme Logistikinfrastruktur habe der Fokus auf der Automatisierung und Digitalisierung von operativen Prozessen gelegen. Zu den strategischen Investitionen würden beispielsweise die Programme des Unternehmensbereichs DHL Supply Chain in Lateinamerika und Südostasien zählen.Die letzte Empfehlung zur Aktie der Deutschen Post bzw. nunmehr DHL Group lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: