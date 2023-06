Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,155 EUR +0,34% (19.06.2023, 18:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,23 EUR +0,11% (19.06.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Verblüffende Nachricht am frühen Montagabend: Die Deutsche Post werde es nicht mehr geben - jedenfalls den Namen. Das DAX-Unternehmen, das praktisch jeder Deutsche kennen dürfte, selbst falls er sich nicht für Börse und Wirtschaft interessiere, habe soeben seine Umbenennung verkündet. So ganz neu sei der neue Name aber nicht - und so ganz verschwinde der alte Name auch nicht.Die Deutsche Post habe bereits einige Anpassungen beim Namen hinter sich. Früher sei das Unternehmen mal die Bundespost gewesen. Im Internet-Zeitalter sei der Konzern zur Deutsche Post World Net, dann zur Deutsche Post DHL und zuletzt vor acht Jahren schließlich zur Deutsche Post DHL Group geworden. Und nun? Verschwinde das "Deutsche Post" aus dem Namen. Künftig laute der Name schlicht: DHL Group.Wirksam werde die Änderung bereits ab 1. Juli 2023.Der neue Name spiegele den Wandel wider, den die Gruppe in den vergangenen Jahren durchlaufen habe und trage der Fokussierung auf nationale und internationale Logistikaktivitäten als Motor für künftiges Wachstum Rechnung, habe es geheißen. DHL mache inzwischen "mehr als 90 Prozent des Konzernumsatzes" aus.Das sogenannte "Rebranding" habe auch Folgen für die Börsennotierung. Aus dem Börsen-Kürzel DPW werde DHL, "um das globale Portfolio des Unternehmens besser an den Finanzmärkten zu positionieren und die starke Bekanntheit der Marke DHL auch dort zu nutzen", habe der deutsche Logistik-Konzern heute mitgeteilt.Eine Revolution sei die Umbenennung auf den zweiten Blick also nicht. Zumal der gebräuchliche Name zumindest in Deutschland weiterhin verwendet werden solle. Post-Chef Tobas Meyer habe dazu gesagt: "Wir schätzen die Marke Deutsche Post und werden sie im gemeinsamen Branding mit DHL weiterhin nutzen."International sei die Deutsche Post ohnehin als DHL bekannt. Insofern ergebe die Namensänderung Sinn. Anleger müssten sich aber nicht wirklich umgewöhnen, weil der Börsennotierte Teil weiterhin die Deutsch Post AG bleibe und lediglich das Kürzel in DHL geändert werde.Die Aktie bleibt einen Kauf wert und liegt seit der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 41/22 gut 40 Prozent im Plus, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: