Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (01.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Bonner Logistikkonzern zeige sich trotz rückläufigem Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und hebe die EBIT-Prognose am unteren Ende leicht an.Mit 1. Juli habe sich die ehemalige Deutsche Post AG in DHL Group AG umbenannt.Das zweite Quartal 2023 sei für die Deutsche Post durchwachsen ausgefallen: Der Konzernumsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahr konjunkturbedingt um 16,4% auf rund EUR 20,1 Mrd. reduziert. Konsensschätzungen seien im Schnitt von EUR 21,3 Mrd. ausgegangen und hätten somit nicht erreicht werden können. Das EBIT habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 27,2% verschlechtert und bei EUR 1,7 Mrd. gelegen, die Erwartungen von im Schnitt EUR 1,6 Mrd. hätten hierbei allerdings übertroffen werden können. Den Grund für den Rückgang sehe das Unternehmen in der "Normalisierung" der Paketvolumina und des Frachtgeschäfts sowie einem schwächeren konjunkturellen Umfeld.Das Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass im Rahmen der abgeschlossenen zweiten und begonnenen dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2022 bis 2024 bis Ende Juni insgesamt 7,5 Mio. Aktien im Wert von EUR 302 Mio. zurückerworben worden seien. Bis Ende 2024 wolle man insgesamt 105 Mio. Aktien zu einem Kaufpreis von bis zu EUR 3,0 Mrd. erwerben.In einer ersten vorbörslichen Reaktion sei der Aktienkurs des Unternehmens um über 2% gesunken.Die letzte Empfehlung zur Aktie der Deutschen Post bzw. DHL Group lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: