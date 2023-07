XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (24.07.2023/ac/a/d)

Die Deutsche Post-Aktie bewege sich jetzt in einem Bereich, wo es ein bisschen "hoppeln" könnte, so der Aktienprofi. Der Trend zeige aber prinzipiell nach oben. Die Deutsche Post-Aktie sei weiterhin günstig bewertet. Langfristig gesehen kann der Konzern weiterhin vernünftig wachsen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.