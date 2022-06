Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (21.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Post wolle weiter wachsen. Dabei setze der Logistikriese nicht nur auf organisches Wachstum, sondern kaufe auch zu. So habe nun die Tochter DHL Supply Chain die Glen Cameron Group übernommen, einen australischen Logistiker, der auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert sei.Auf seiner Homepage schreibe der DAX -Konzern: "Die Glen Cameron Group betreibt eine Flotte von 1.000 LKW und Anhängern und beschäftigt mehr als 820 Mitarbeiter in ganz Australien. Der strategische Zusammenschluss der Glen Cameron Group mit DHL Supply Chain wird die Position von DHL auf dem aufstrebenden australischen Straßengüterverkehrsmarkt stärken und eines der größten Logistikunternehmen des Landes mit einem Gesamtumsatz von über 1 Milliarde AU$ (670 Mio EUR) schaffen.""Angesichts der beständig herausragenden Leistung von DHL Supply Chain investieren wir weiterhin strategisch, um unser rasches Wachstum zu fördern und um so die aktuellen und künftigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses führende Transportunternehmen in Australien übernehmen und damit klar zum Anbieter der Wahl in einem bedeutenden Logistikmarkt werden", habe Oscar de Bok, CEO DHL Supply Chain Global, gesagt.Es bleibe dabei: Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Aktie der Post ein Schnäppchen. Langfristig orientierte Anleger können weiterhin auf eine eigentlich fast schon überfällige Gegenreaktion setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 29,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.06.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.