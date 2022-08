Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,19 EUR -3,50% (22.08.2022, 19:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,055 EUR -3,54% (22.08.2022, 17:43)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.08.2022/ac/a/d)



Die Deutsche Post-Tochter DHL Paket erhöhe zum Jahreswechsel die Preise für Geschäftskunden. Gründe dafür seien die volatile Entwicklung der Energiepreise und die gestiegenen Transport- und Personalkosten, habe die Post am Montag in Bonn mitgeteilt. Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden würden unverändert bleiben.Neben einer deutlichen Erhöhung des Basispreises umfasse die Preismaßnahme auch die Einführung von zwei neuen Zuschlägen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dabei handele es sich um einen variablen Energiezuschlag sowie einen Peakzuschlag in Zeiten besonders hoher Paketaufkommen.Der Energiezuschlag werde ab dem 1. Januar erhoben. Seine Höhe werde monatlich transparent und nachvollziehbar auf Basis der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom ermittelt. Die Gewichtung der drei Komponenten erfolge auf Basis des Energiemix einer durchschnittlichen Sendung, habe die Post berichtet.In den wegen des Weihnachtsfests besonders volumenstarken Monaten November und Dezember wolle das Unternehmen außerdem einen Peakzuschlag in Höhe von 0,19 Euro pro Sendung erheben. Gründe dafür seien hohe, notwendige Investitionen in die eigene Infrastruktur, ein hoher Personalaufwand sowie höhere Einkaufspreise - vor allem rund um Weihnachten. Bestandteil der Preiserhöhung sei ebenfalls eine Anpassung des Maut- und CO2-Zuschlags. Dieser erhöhe sich um 0,01 Euro pro Sendung aufgrund steigender Mautsätze sowie höherer CO2-Preise pro Tonne.Die Erhöhungen würden sich auf den DHL-Paketversand von Geschäftskunden beziehen und nicht das nationale und internationale DHL Express-Geschäft betreffen.Mit Material von dpa-AFX