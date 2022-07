DHL, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), habe bekanntgegeben, dass sie eine Frachtanlage in der Nähe von Düsseldorf erworben habe, die hauptsächlich die Automobilkunden des Unternehmens bedienen werde. DHL habe außerdem angekündigt, 560 Millionen Euro in seine E-Commerce-Aktivitäten in Großbritannien zu investieren, einschließlich eines neuen Hubs in Coventry und der Schaffung von über 4.000 Arbeitsplätzen. Die Entscheidung über eine Investition in Großbritannien erfolge, nachdem das Unternehmen seit Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 einen Volumenanstieg von 40% gemeldet habe.



SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) gewinne nach Bekanntgabe der vorläufigen Q2-Ergebnisse. Das Unternehmen habe angegeben, dass es nach vorläufigen Daten im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 287 Millionen Euro habe erzielen können, was einem Ergebnis von +14,7% im Jahresvergleich entspreche. Der Umsatz im gesamten ersten Halbjahr 2022 sei um 10,8% im Jahresvergleich höher gewesen. SHOP APOTHEKE halte an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und erwarte weiterhin eine bereinigte EBITDA-Marge von -1,5% bis 1,5%.



Fitch habe das Rating von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) mit "BBB-" mit stabilem Ausblick bestätigt. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) sei ebenfalls mit "BBB-" mit stabilem Ausblick bestätigt worden.



Einschätzungen von Analysten



- ProSiebenSat.1 Media (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) sei bei Goldman Sachs auf "verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 9,00 Euro festgelegt worden. (05.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices starteten leicht höher in den heutigen Handel, aber die Stimmung verschlechterte sich schnell nach Beginn der europäischen Sitzung, so die Experten von XTB.Blue-Chip-Indices aus ganz Europa würden heute niedriger gehandelt. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) und der französische CAC (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) seien die größten Nachzügler aus Westeuropa und hätten jeweils etwa 1% verloren. Der russische RTS-Index (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) falle um 4%.Der Ausverkauf beim DAX habe in den letzten Tagen nachgelassen, was es dem Kurs ermöglicht habe, vom Bereich von 12.600 Punkten abzuprallen und eine Erholung einzuleiten. Es sehe jedoch so aus, als ob der Optimismus bereits verflogen sein könnte, da eine starke Abwärtsbewegung zu Beginn des heutigen europäischen Handels den Index unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gedrückt habe. Der Index nähere sich schnell den jüngsten Tiefstständen im Bereich von 12.600 Punkten, und ein Durchbruch darunter würde darauf hindeuten, dass eine weitere Abwärtsbewegung im Abwärtstrend im Gange sei.