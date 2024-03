XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,945 EUR +0,56% (12.03.2024, 17:43)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (13.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe die Aktie der Deutschen Post einen schweren Stand gehabt. Die Kursverluste von 47 EUR auf 38 EUR würden sich im bisherigen Jahresverlauf nicht zuletzt im drittletzten Platz der Performancehitlist aller DAX®-Titel niederschlagen. Charttechnisch liefere das Papier ein Lehrbuchbeispiel für das Fortführen alter Trendlinien, denn jüngst sei es zu einem idealtypischen Pullback an die ehemalige Abwärtstrendlinie seit September 2021 (akt. bei 38,01 EUR) gekommen. In Kombination mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 37,69 EUR) entstehe hier sogar eine wichtige Kreuzunterstützung. Möglicherweise komme aktuell noch ein fundamentales Argument hinzu. Letzte Woche sei es seitens des Vorstandsvorsitzenden zu einem Insiderkauf in der Aktie der Deutschen Post gekommen - oftmals nicht das schlechteste Zeichen. Ein weiterer "Support" bestehe in Form des Tiefs vom Oktober 2023 bei 36,03 EUR sowie vor allem in Form des 2022er-Tiefs bei 29,68 EUR.Per saldo befinde sich das Papier aber bestenfalls in einer Seitwärtsphase. Gerade dann bieten Discountzertifikate oftmals attraktive Seitwärtsrenditen, zumal die untenstehenden Produkte die angeführten Rückzugsbereiche jeweils berücksichtigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:39,095 EUR +0,39% (13.03.2024, 09:00)