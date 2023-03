Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,86 EUR -0,49% (10.03.2023, 13:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,995 EUR -1,11% (10.03.2023, 13:40)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (10.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nachdem bei dem DAX-Titel in dieser Woche die Zahlen im Mittelpunkt gestanden hätten, rücke zum Wochenende wieder der Tarifkonflikt in den Fokus. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post würden die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber an diesem Freitag einen erneuten Versuch zur Einigung unternehmen.In der Auseinandersetzung hätten die Weichen schon auf Streik gestanden: In einer Urabstimmung beim Bonner Konzern hätten sich 85,9 Prozent der Befragten gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.Dennoch habe sich Verdi nach der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag bereit für Verhandlungen erklärt. Die Gewerkschaft fordere 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten im Stammgeschäft der Post, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland. Die Post lehne das als wirtschaftlich nicht tragfähig ab. Für die Post sei die Gefahr eines unbefristeten Arbeitskampfes damit noch nicht gebannt. Sollten die Fronten bei den Gesprächen am Freitag verhärtet bleiben, könnte Verdi immer noch zum Streik aufrufen.Die Deutsche Post habe in dieser Woche die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr publiziert. Es sei erneut ein Rekordjahr gewesen. Der Konzern rechne aber nun mit einer Abkühlung der Geschäftsdynamik. Dank des Auslandsgeschäfts habe im vergangenen Jahr das vom Management prognostizierte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 8,4 Milliarden Euro erreicht und damit das Vorjahresergebnis um knapp sechs Prozent übertroffen werden können.Die Schweizer Großbank UBS habe Deutsche Post nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Bewertung des Logistikkonzerns bleibe aber attraktiv, so Analyst Cristian Nedelcu. Die Bonner könnten zudem eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent vorweisen und hätten bis Ende 2024 3,4 Prozent der Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten wollen.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung: Die Deutsche Post sei sehr gut aufgestellt, um vom weiteren Wachstum des Online-Handels zu profitieren. Dennoch sei die Aktie im Branchenvergleich und auch im historischen Vergleich sehr günstig bewertet. Und darüber hinaus stimmt auch das Chartbild optimistisch, dass bald wieder richtig Schwung aufkommt (Stoppkurs: 29,00 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)