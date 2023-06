Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,87 EUR +0,01% (05.06.2023, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,815 EUR -0,15% (05.06.2023, 12:09)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (05.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ob verspätete Briefe oder falsch abgelegte Pakete: Das Beschwerdeaufkommen zur Post bleibe auf einem hohen Niveau. Im Mai 2023 hätten die Bundesnetzagentur circa 2.500 kritische Eingaben erreicht, wie die Bonner Behörde auf dpa-Anfrage mitgeteilt habe. Das seien etwa 400 mehr als im April und fast doppelt so viele wie im Mai 2022 gewesen; damals seien es 1.400 gewesen.Im Vergleich zum vergangenen Herbst habe sich die Lage allerdings etwas entspannt. Damals habe eine Beschwerdewelle bisher nicht gekannten Ausmaßes die Netzagentur erreicht, allein im Oktober seien 9.400 Beschwerden gezählt worden. Personalengpässe hätten für lokale Zustellprobleme bei dem Dienstleister geführt.Die Beschwerden würden sich auf die ganze Branche beziehen, also auch Paket- und Briefkonkurrenten des Bonner Konzerns. Allerdings sei die Post mit großem Abstand Marktführer. Nach Angaben der Bundesnetzagentur zu einem früheren Zeitraum seien etwa 90 Prozent der Beschwerden auf den Gelben Riesen entfallen. Wie der Wert jetzt sei, sei nicht bekannt.Ein Post-Sprecher nenne die Beschwerdezahlen der Bundesnetzagentur "wenig aussagekräftig". Aus seiner Sicht sei eine hohe Anzahl kritischer Wortmeldungen nicht eins zu eins gleichzusetzen mit Qualitätsproblemen, weil auch die mediale Berichterstattung eine Rolle spiele: Je mehr Artikel darüber geschrieben und gelesen würden, desto mehr Menschen würden überhaupt erst von der Beschwerdemöglichkeit bei der Netzagentur erfahren - vorher hätten sie es nicht gewusst und sich daher auch nicht beschwert. Fakt sei zudem, dass die Beschwerdezahl im Verhältnis zu den Milliarden an Sendungen in Deutschland verschwindend gering sei.Der Post-Sprecher sei zudem der Auffassung, dass sich manche Beschwerden zwar auf die Post beziehen würden, tatsächlich aber ein Wettbewerber verantwortlich sei. "Viele Kundinnen und Kunden schreiben diese Qualitätsmängel fälschlicherweise der Deutschen Post zu", habe er gesagt und dabei unter anderem auf Probleme bei einem kleinen Berliner Briefkonkurrenten verwiesen. Dessen Defizite seien so auffällig gewesen, dass die Bundesnetzagentur die Firma vor einigen Monaten zur Abstellung der Mängel aufgerufen habe.Die im historischen sowie im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Marion Schlegel. Die Aktie der Deutschen Post habe sich nach der Korrektur seit Mitte 2021 in den vergangenen Monaten wieder nach oben arbeiten können. Zuletzt sei die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen. "Der Aktionär" bleibt für die Anteilscheine der Deutschen Post nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Der Stoppkurs sollte bei 31,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: