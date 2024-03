XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,82 EUR +0,74% (19.03.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeitern. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist seit dem Verlaufshoch bei 47,03 EUR am 14. Dezember 2023 und dem Abprall am Widerstand um 47 EUR deutlich unter Druck geraten und hat in den vergangenen Monaten immer weiter nachgegeben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In den vergangenen Handelstagen habe die Aktie im Bereich von 38,30 EUR einen Boden bilden können und könnte nun vor einer erneuten Aufwärtsbewegung stehen. Dabei könnte das Papier auch Rückenwind durch die Saisonalität erhalten.AusblickBörsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:38,70 EUR -0,59% (20.03.2024, 09:08)