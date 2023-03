Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Die Aktie der Deutschen Post habe im gestrigen Handel deutlich zulegen können. Der Grund hierfür seien optimistische Aussage zum operativen Geschäftsverlauf im ersten Quartal gewesen. Darüber hinaus habe es noch eine positive Meldung vom Bonner Logistikriesen gegeben: Der Startschuss des zukünftig größten Paketzentrums in Deutschland.Auf seiner Homepage schreibe der DAX-Konzern anlässlich der Inbetriebnahme des neuen Standorts in Aschheim: "Das neue Paketzentrum ist über einen Tunnel für An- und Abfahrten mit dem bestehenden Aschheimer DHL-Paketzentrum verbunden. Mit einer Sortierleistung von bis zu 72.000 Sendungen pro Stunde gehört Aschheim mit seinen beiden Paketzentren damit nun bundesweit zu den größten Paketstandorten und zu den leistungsstärksten in Europa. Deutsche Post DHL hat insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in das neue Paketzentrum investiert.Die drei größten DHL-Paketzentren stehen derzeit in Obertshausen bei Frankfurt, Bochum und Ludwigsfelde. Sie können jeweils rund 50.000 Sendungen pro Stunde sortieren. Insgesamt betreibt Deutsche Post DHL Group aktuell 38 Paketzentren in Deutschland."Die Deutsche Post stelle nach wie vor fleißig die Weichen, um auch in den kommenden Jahren weiteren Wachstum des Online-Handels profitieren zu können. Die Aussichten für den global gut aufgestellten DAX-Konzern seien gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.