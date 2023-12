Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (07.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin zu kaufen.Das Weihnachtsgeschäft laufe für die DHL Group auch in diesem Jahr erwartet gut. So habe DHL-Sprecherin Sarah Preuß gegenüber dererklärt: "Die Sendungsmengen bewegen sich bei uns seit etwa zwei Wochen auf einem sehr hohen Niveau." Im Dezember werde der Konzern erneut an einzelnen Tagen mehr als 11 Millionen Pakete zustellen. "An normalen Tagen im Jahr sind es etwa 6,2 Millionen Pakete", habe Preuß diese Zahlen eingeordnet.Rückenwind könnten die DAX-Titel indes im heutigen Handel auch von einem neuen Analystenkommentar aus dem Hause JP Morgan erhalten. Denn die US-Bank habe die Papiere der DHL Group von "underweight" auf "neutral" hochgestuft. Darüber hinaus sei das Kursziel von 34,80 auf 43,80 Euro kräftig erhöht worden. Analyst Samuel Bland habe in seinem jüngsten Branchenausblick auf das kommende Jahr zwar die mittelfristigen Schätzungen für den europäischen Transport- und Logistiksektor verringert. Bei der DHL Group sei er hingegen gerade im Hinblick auf das Jahr 2025, auf das er seinen Bewertungszeitraum verschoben habe, zuversichtlicher geworden. Zudem erwarte er eine Gewinnsteigerung in der Sparte Post & Paket Deutschland (P&P).Zu Wochenbeginn habe sich bereits die Deutsche Bank optimistischer gezeigt. So habe Analyst Andy Chu das Kursziel in einem Ausblick auf 2024 für die europäische Transportbranche von 44,00 auf 49,50 Euro erhöht. Das Anlagevotum sei entsprechend mit "buy" bestätigt worden. Chu habe im Rahmen seiner am Montag veröffentlichten Branchenstudie erklärt, dass sich die Investoren aktuell am meisten für frühzyklische Werte aus den Bereichen Fracht- oder Billigflüge interessieren würden. Er habe jedoch eingeräumt, dass seine Schätzungen für das operative Ergebnis im kommenden Jahr für drei Viertel der von ihm abgedeckten Gesellschaften unter dem Analystenkonsens lägen. Doch eine etwas schwächere Gewinnentwicklung sollte seiner Ansicht nach in den meisten Fällen bereits weitgehend eingepreist sein. Er sehe indes nun auch Spielraum für eine Neubewertung bei DHL & Co.Der Dividendentitel bleibt daher unverändert ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link