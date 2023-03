Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nachdem das ertragreiche Geschäft mit zeitkritischen Sendungen der Deutschen Post im vierten Quartal Federn habe lassen müssen, rechne der Vorstand nun mit Besserung. "Ich erwarte ein ziemlich starkes Quartalsende", sagte Deutsche Post-Vorstandsmitglied John Pearson in einem Interview der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Dubai.Der Manager verantwore mit dem Geschäft der zeitkritischen Waren- und Brief-Sendungen die Ertragsperle des Bonner Konzerns. Während dieser in der südost-chinesischen Metropole Shenzhen dieses Jahr ein zweites Drehkreuz auf dem chinesischen Festland einweihen wolle, würden immer mehr Firmen danach streben, sich unabhängiger von China zu machen. Pearson bewerte diese Entwicklung positiv, seiner Meinung nach dürfte das DHL-Geschäft dank breiter Investitionen davon stärker profitieren als die Konkurrenten.Im vierten Quartal seien im Express-Bereich die Sendungsmengen deutlich zurückgegangen, steigende Kosten hätten zudem nicht mehr wie zuvor an die Kunden weitergegeben werden können. Die Schwäche habe die Deutsche Post mit der Zurückhaltung der Verbraucher, sowie der allgemein global wirtschaftlichen Schwäche begründet. 2022 habe das Express-Segment deshalb einen Rückgang beim operativen Ergebnis (EBIT) einstecken müssen.Bereits vergangene Woche bei der Bilanzpressekonferenz des DAX-Konzerns habe das Management um Noch-Chef Frank Appel jedoch davon berichtet, dass die Volumina seit dem Ende des chinesischen Neujahrsfests wieder anziehen würden. Das Firmenkunden-Geschäft (B2B) habe den Tiefpunkt durchschritten, habe Pearson bestätigt. Das Gewicht der Sendungen nehme wieder zu, was seiner Ansicht nach ein Zeichen für die Erholung der asiatischen Wirtschaft sei.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.