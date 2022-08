Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,33 EUR +5,96% (05.08.2022, 10:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,425 EUR +6,24% (05.08.2022, 10:11)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post habe ein starkes Q2 2022-Ergebnis berichtet. Umsatz, operatives Ergebnis und Nettogewinn seien im Jahresvergleich stark gestiegen und hätten auch über den Markterwartungen gelegen. Das EBIT habe EUR 2.337 Mio. gegenüber EUR 2.083 Mio. in Q2 2021 und dem Konsensus von EUR 2.009 Mio. erreicht. Der Nettogewinn sei auf EUR 1.461 Mio. von EUR 1.292 Mio. im Vorjahresquartal gestiegen und habe damit ebenso die Markterwartungen übertroffen.Das zweistellige Umsatz- und Ergebniswachstum des Konzerns sei maßgeblich durch eine anhaltend starke Entwicklung im internationalen B2B-Frachtgeschäft inkl. Luft- und Seefracht getrieben worden. Positive Volumens- und vor allem Preiseffekte hätten das Ergebnis beflügelt. Steigende Kosten hätten dabei noch eine geringer als erwartete Auswirkung gezeigt. Gleichzeitig habe sich das vom Onlinehandel bestimmte B2C-Geschäft normalisiert. Das traditionelle Postgeschäft in Deutschland habe im Jahresvergleich Rückgänge gezeigt.Für das Gesamtjahresziel ein EBIT von EUR 8 Mrd. zu erreichen, sehe sich die Deutsche Post auf Kurs. Sollte die Geschäftsdynamik in gegebener Form anhalten und sich die Wirtschaft im zweiten Halbjahr nicht deutlich verschlechtern, stelle der Konzern ein Übertreffen der Prognose in Aussicht, die am oberen Rand ein EBIT von EUR 8,4 Mrd. vorsehe. Eine Untergrenze sehe der Logistikkonzern bei EUR 7,6 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: