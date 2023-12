Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Experten von Deutsche Bank Research seien für das Papier des Bonners Logistik-Konzerns schon seit längerer Zeit bullish gestimmt. Nun sei man aber sogar noch zuversichtlicher für die DAX-Titel gestimmt. So sei das Kursziel in einem Ausblick auf 2024 für die europäische Transportbranche von 44 auf 49,50 Euro erhöht und das Anlagevotum mit "buy" bestätigt worden.Indes rechne die Deutsche Post laut RBB 2023 mit einem sehr starken Weihnachtsgeschäft. So werde etwa allein für Berlin mit mehr als 500.000 Paketzustellungen pro Tag und damit in etwa einer Verdoppelung im Vergleich zum normalen Tagesgeschäft. Gerüstet hierfür sehe sich das Unternehmen jedenfalls. Schließlich sei die "Cyber Week" bereits gemeistert worden. Dabei habe der DAX-Konzern bundesweit an einzelnen Tagen der Cyber Week mehr als 11 Mio. Pakete transportiert. Die durchschnittliche Anzahl der Paketsendungen an einem Werktag liege ansonsten bei rund 6,2 Mio. für das Unternehmen, da für fast 50% das in Deutschland versendeten Pakete die Logistik übernehme.Auch "Der Aktionär" sei für die im Branchenvergleich günstig bewertete Deutsche Post-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Der Dividendentitel bleibe ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link