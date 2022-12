XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.12.2022/ac/a/d)



Nach einem negativen Analystenurteil sei die Post-Aktie ordentlich unter die Räder gekommen und habe in einem schwachen Gesamtmarkt im Wochenvergleich rund 5% an Wert verloren. Fundamental lasse sich diese Abstufung allerdings kaum begründen. Zwar werde in der Studie gemutmaßt, dass die Frachtraten nächstes Jahr sinken könnten und daher auch die Mittelfristziele des DAX-Titels infrage stünden. Allerdings sei zugleich das Kursziel von 41,50 auf 46,40 Euro angehoben worden - immerhin fast 30% über dem aktuellen Kurs. Und selbst bei diesem Kurs hätte die Aktie nur ein KGV um 11.Wir sehen den Abschlag daher als Einladung zum (Nach-)Kauf an, denn an der starken Aufstellung der Bonner und den langfristig guten Perspektiven ändern auch Preisschwankungen in einzelnen Konzernsegmenten wenig, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel liege bei 65,00 Euro. (Ausgabe 46 vom 17.12.2022)