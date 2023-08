Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

43,67 EUR -0,46% (07.08.2023, 12:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

43,60 EUR -1,29% (07.08.2023, 11:52)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein Kauf.Schlechte Nachrichten für die Aktionäre der DHL Group. Der Logistikriese dürfe das Briefporto nicht wie erhofft vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei nun von der Bundesnetzagentur abgelehnt worden. Der DAX-Konzern habe das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen.Den Antrag habe die Post im Mai mit höheren Kosten begründet, etwa für Personal und Energie. Nach Prüfung der eingereichten Daten habe die Regulierungsbehörde aber mitgeteilt, dass die Post die Kostensteigerungen nicht hinreichend nachgewiesen habe. Außerdem habe Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller darauf hingewiesen, dass die Firma in dem Briefbereich Gewinne erwirtschafte. Der Konzern, der DHL heiße und nur noch im nationalen Briefgeschäft als Deutsche Post auftrete, könne gegen die Entscheidung klagen.Das Porto erhöhe sich in der Regel alle drei Jahre. 2012 habe ein Standardbrief im Inland noch 55 Cent gekostet, heute seien es 85 Cent. Die letzte Erhöhung sei im Januar 2022 um 5 Cent gewesen, andere Sendungsarten hätten sich ebenfalls verteuert. Das Unternehmen dürfe das Porto nicht auf eigene Faust ändern, sondern sei hierbei auf die Zustimmung der Bundesnetzagentur angewiesen.Das Porto, für das der Regulierer zuständig sei, gelte für die Sendungen, die in Briefkästen eingeworfen oder in Filialen abgegeben worden seien, also vor allem von Privatkunden. Die Preise für Geschäftspost - ob Werbung oder Versicherungsschreiben - seien frei verhandelbar.Im Internetzeitalter sinke die Briefmenge seit Jahren, weil die Menschen immer stärker auf digitale Kommunikation setzen würden. 2017 habe die Post in Deutschland laut Zahlen der Bundesnetzagentur 12,9 Milliarden Sendungen im Briefbereich befördert, fünf Jahre später seien es nur noch 10 Milliarden gewesen - ein Minus von 22 Prozent.Nun mache die Bonner Behörde dem Konzern einen Strich durch die Rechnung. Nach ihren Berechnungen, die auf Basis des Post-Antrags getätigt worden seien, lägen die Stückkosten sogar leicht unter der Prognose von 2021. Die von der Post festgestellten deutlichen Abweichungen nach oben könne die Regulierungsbehörde nicht nachvollziehen.Diese Nachricht sei für die DHL Group natürlich ärgerlich und dürfte den Kurs heute etwas belasten. Grund zu erhöhter Sorge bestehe allerdings nicht. Die Aussichten für den gut aufgestellten und günstig bewerteten Logistikriesen seien gut.Der DAX-Titel bleibt ein Kauf (Stopp: 34,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link