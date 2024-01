Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nach einem soliden Start in den heutigen Handelstag sei die DHL-Aktie unter Druck geraten. Aktuell würden sich der Titel um fast zwei Prozent verbilligen. Der Grund hierfür seien schlechte News aus den USA. Dort habe der Rivale UPS ( ISIN US9113121068 WKN 929198 ) maue Zahlen für das vierte Quartal und einen eher tristen Ausblick präsentiert.So habe der US-Paketdienst 2023 auch sein mehrfach gesenktes Umsatzziel wegen niedrigerer Sendungsmengen verfehlt. Zudem hätten deutliche Tariferhöhungen für die Mitarbeiter auf dem Gewinn gelastet. Konzernchefin Carol Tomé gehe nun mit geringeren Erwartungen ins neue Jahr als von Experten im Schnitt gedacht. An der Börse sei die Meldung mit einem deutlichen Kursrutsch quittiert worden. So sei die UPS-Aktie im vorbörslichen US-Handel um satte 6,6 Prozent gefallen.Tomé erwarte für 2024 einen Umsatzanstieg auf knapp 92,0 bis 94,5 Mio. US-Dollar. Davon sollten etwa 10,0 bis 10,6 Prozent als um Sondereffekte bereinigter Gewinn hängen bleiben. Im abgelaufenen Jahr sei der UPS-Umsatz um gut neun Prozent auf 91 Mrd. Dollar gefallen. Der bereinigte operative Gewinn sei sogar um fast 29 Prozent auf 9,9 Mrd. Dollar eingebrochen. Das entspreche einer Marge von 10,9 Prozent. Noch im Herbst habe Tomé Erlöse von 91,3 bis 92,3 Mrd. und eine bereinigte Marge von 10,8 bis 11,3 Prozent prognostiziert. Unter dem Strich habe UPS mit 6,7 Mrd. Dollar rund 42 Prozent weniger als im Vorjahr verdient.Ein leichter Anstieg des Durchschnittserlöses je Paket habe den Rückgang der Sendungsmengen im internationalen und US-Geschäft nicht kompensieren können. Einerseits hätten die hohe Inflation und wirtschaftlichen Unsicherheiten auf der Konsumlaune der Verbraucher gelastet. Andererseits hätten viele Kunden zeitweise stärker auf Wettbewerber wie Fedex und DHL gesetzt, da bei UPS zwischenzeitlich ein Streik gedroht habe.DER AKTIONÄR halte an seinem positiven Urteil für die Aktie der DHL Group fest. Im operativen Geschäft laufe es bei dem Logistikriesen nach wie vor rund. Die Bewertung sei im Branchenvergleich recht günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite. Der Stoppkurs kann bei 34,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".Bei der UPS-Aktie dränge sich indes weiterhin kein Kauf auf. (Analyse vom 30.01.2024)Mit Material von dpa-AFX