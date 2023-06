Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Eine schwächere Nachfrage und steigende Kosten hätten beim Post-Konkurrenten FedEx im vierten Geschäftsquartal auf die Bilanz gedrückt. Die Aktie stehe am heutigen Mittwoch deutlich unter Druck. Auch die Aktie der Deutschen Post müsse kräftig Federn lassen. Sie sei gegen Mittag mit einem Minus von 2,7 Prozent der mit Abstand größte Verlierer im DAX.Der Umsatz des US-Konzerns sei in den drei Monaten bis Ende Mai im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 21,9 Milliarden US-Dollar gesunken. Analysten hätten im Schnitt mit deutlich höheren Erlösen gerechnet.Unter dem Strich sei im Schlussquartal mit gut 1,5 Milliarden Dollar fast dreimal soviel an Gewinn übrig geblieben, allerdings sei dies einem positiven Bewertungseffekt bei den Betriebsrenten zu verdanken. Dieser Posten habe im Vorjahr das Nettoergebnis noch mit mehr als einer Milliarde Dollar belastet. Bereinigt um Sondereffekte sei der Überschuss um rund 30 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar zurückgegangen. Auch das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 sei schwächer ausgefallen als das Vorjahr, Umsatz und bereinigter Gewinn seien zurückgegangen.Die Ergebnisse seien durch eine schwächere Nachfrage belastet worden und dies habe geplante Kostensenkungen überlagert, habe es am Markt geheißen. Im weiteren Jahresverlauf sollten die Kosteneinsparungen aber wieder für Auftrieb sorgen.Die Aktie von FedEx gehöre nicht zu den Empfehlungen des "Aktionär". Durch die schwachen Zahlen sei aber auch das Papier des europäischen Konkurrenten Deutsche Post in Sippenhaft genommen worden. Fast drei Prozent gehe es nach unten. Zum Wochenauftakt sei das Papier noch mit 44,64 Euro auf das Zwischenhoch von Anfang Mai geklettert, das dem höchsten Stand seit Anfang April 2022 entspreche.Mit Material von dpa-AFX