44,09 EUR -0,33% (05.02.2024, 14:27)



44,215 EUR -0,28% (05.02.2024, 14:12)



DE0005552004



555200



DHL



DPSTF



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für die DHL Group: Am Freitag habe der DAX-Konzern Rückenwind aus dem Bundesrat erhalten. Denn im Streit um eine Steuererleichterung für die Deutsche Post habe die Länderkammer Position zur Reform des Postgesetzes bezogen, die bis April abgeschlossen sein solle. Und diese dürfte dem Logistikriesen klar in die Karten spielen.Der strittigste Punkt sei aktuell die Frage, ob die Post bei einem großen Teil ihres Briefgeschäfts mit Firmenkunden von der Mehrwertsteuer befreit werde. Dadurch kämen kleine Briefkonkurrenten des Gelben Riesen unter Druck. Aus den Bundesländern sei Kritik lautgeworden. Doch ein Vorschlag, besagte Steuererleichterung aus dem Gesetzestext zu streichen, habe am Freitag in der Länderkammer keine Mehrheit gefunden. Daher könne sich die Bundesregierung in diesem Punkt bestätigt sehen. Bald sei der Bundestag bei der Reform am Zug.Die Steuererleichterung käme nur der Post zugute, da sie ein sogenannter Universaldienstleister sei. Im Briefgeschäft, das angesichts veränderter Kommunikationsgewohnheiten im Digitalzeitalter schrumpfe, habe der Bonner Konzern einen Marktanteil von circa 85 Prozent. Die kleinen Konkurrenten, zu denen Citipost aus Hannover, PostModern aus Dresden und die Pin AG aus Berlin gehören würden, müssten laut Reformvorschlag der Bundesregierung hingegen weiter Mehrwertsteuer berechnen. Unternehmen aus bestimmten Branchen könnten diese Umsatzsteuer zwar später steuerlich geltend machen und bekämen sie gewissermaßen zurück. Finanzdienstleister, Behörden und gemeinnützige Organisationen seien hingegen nicht vorsteuerabzugsberechtigt.Trotz der positiven Meldung aus dem Bundesrat habe sich die DHL-Aktie zuletzt relativ schwach präsentiert. Dennoch bleibe "Der Aktionär" optimistisch: Im operativen Geschäft laufe es beim DAX-Konzern nach wie vor rund. Die Bewertung sei im Branchenvergleich recht günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite. Der Stoppkurs kann bei 34,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link