Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,88 EUR +2,27% (09.03.2023, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,66 EUR +2,07% (09.03.2023, 10:05)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (09.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der scheidende Deutsche Post-Chef Frank Appel mache den Aktionären noch einmal Geschenke und erhöhe nach einem Rekordjahr die Dividende für 2022 und weite das laufende Aktienrückkaufprogramm aus. Für das vergangene Jahr wolle der Bonner Konzern EUR 1,85 (für 2021: EUR 1,80) an Dividende zahlen. Das bestehende Aktienrückkaufprogramm solle um eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Das Gesamtvolumen betrage dann bis zu drei Milliarden Euro.Doch im laufenden Jahr müsse die Deutsche Post steigenden Preisen und der eingetrübten Konsumstimmung Tribut zollen. Wegen der anhaltenden Ungewissheit über den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung umfasse die EBIT-Prognose für 2023 drei Szenarien und liege in einer Bandbreite von EUR 6,0 bis 7,0 Mrd. Zudem könnte sich der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft ver.di weiter verschärfen. Auch arbeite das Bundeswirtschaftsministerium an einem neuen Postgesetz, das in Deutschland tiefgreifende Änderungen für den Bonner Konzern bringen könnte. Im Jahr 2025 solle der operative Ertrag (EBIT) dann wieder auf mehr als EUR 8 Mrd. steigen.Im vergangenen Jahr habe die Deutsche Post noch vom Paket-Boom und gestiegenen Frachtraten profitiert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei auf EUR 8,4 (2021: 8,0) Mrd. gestiegen. Der Umsatz des Logistikkonzerns sei im Gesamtjahr um 15,5% auf EUR 94,4 Mrd. geklettert.Der seit Februar 2008 amtierende Deutsche Post-Chef Appel kehre dem Konzern bald den Rücken. Mit der Hauptversammlung am 4. Mai übergebe er sein Amt an den Vorstandskollegen Tobias Meyer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity