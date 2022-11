Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

35,705 EUR -1,24% (08.11.2022, 11:09)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

35,645 EUR -0,49% (08.11.2022, 10:55)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Q3/2022-Ergebnis habe den Markterwartungen entsprochen. Durch die bereits zuvor angekündigte Anhebung des Ausblicks hätten sich Marktteilnehmer jedoch eine deutlichere Revision erwartet.Höher als erwartete Umsätze (EUR 24,0 Mrd. gegenüber dem Marktkonsensus von EUR 22,4 Mrd.) hätten nicht zu einem Übertreffen der Ertragserwartungen geführt. Das EBIT der Deutschen Post habe in Q3 22 mit EUR 2,0 Mrd. im Rahmen der Erwartungen (EUR 2,03 Mrd.) gelegen. Die positive Ergebnisentwicklung im Jahresvergleich sei insbesondere auf das internationalen Express- und Frachtgeschäft zurückzuführen. Das Unternehmen habe zwar auch einerseits auf eine sich abschwächende Konjunkturentwicklung, aber ebenso auf neuerliches Wachstum im nationalen Paketgeschäft verwiesen.Im Mittelpunkt stehe heute jedoch die Formulierung des Ausblicks. Die Deutsche Post habe zwar den Gesamtjahresausblick erhöht und erwarte nunmehr ein operatives Ergebnis iHv EUR 8,4 Mrd., was dem oberen Ende der zuvor anvisierten Bandbreite entspreche, liege damit jedoch unter den aktuellen Konsensusschätzungen. Eine Anhebung der Prognose sei bereits Anfang Oktober in Aussicht gestellt worden, jedoch habe hier die Erwartungshaltung bei einer stärkeren Revision gegenüber der zuvor gegebenen Prognose von EUR 8 Mrd. +/- 5% gelegen. Das Mittelfristziel für 2024, ein EBIT von ca. EUR 2,5 Mrd. zu erzielen, sei unverändert belassen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: