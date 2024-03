Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,915 EUR -0,35% (27.03.2024, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,98 EUR -0,55% (27.03.2024, 09:19)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (27.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe FedEx mit soliden Zahlen und einem relativ optimistischen Ausblick für einen Kursanstieg der DHL Group gesorgt. Gestern hab sich der Wettbewerber UPS ( ISIN US9113121068 WKN 929198 ) zuversichtlich für die Zukunft gezeigt.Nach einem schwierigen Jahr sei der Markt 2024 und darüber hinaus bereit, auf den Wachstumskurs zurückzukehren, habe UPS-Chefin Carol Tomé gesagt. Während die ersten sechs Monate des laufenden Jahres im Vorjahresvergleich noch schwächer ausfallen dürften, wolle der Paketdienstleister in der zweiten Jahreshälfte zulegen. In den kommenden drei Jahren plane der DHL-Rivale dann weiteres Umsatzwachstum und wolle auch profitabler wirtschaften.Der Umsatz solle im Jahr 2026 zwischen rund 108 und 114 Mrd. US-Dollar liegen. Das wäre mehr als Analysten bisher erwartet hätten. Im abgelaufenen Jahr sei der Erlös auf 91 Mrd. Dollar eingebrochen. Als um Sondereffekte bereinigte operative Marge solle im Jahr 2026 mehr als 13 Prozent beim Unternehmen hängen bleiben. 2023 sei sie von 13,8 auf 10,9 Prozent gesunken. Weiterhin erwarte das Management für 2026 einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 17 bis 18 Mrd. Dollar.Goldman Sachs-Analyst Jordan Alliger habe die Ziele in einer ersten Reaktion als "recht solide" gewertet. Anleger dürften sich seiner Meinung nach insbesondere auf die avisierte Marge von mindestens zwölf Prozent im US-Markt konzentrieren. JPMorgan-Experte Brian Ossenbeck habe auf die noch zu präsentierenden zugrundeliegenden Annahmen des UPS-Managements verwiesen. Die Ziele seien aggressiv und hätten erhebliche Details zu den Schlüsselsegmenten sowie zu den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen erfordert.Das Marktumfeld für Logistikriesen wie DHL Group dürfte sich weiter aufhellen und die Gewinne sollten wieder steigen werden. Vor diesem Hintergrund erscheine das aktuelle Bewertungsniveau durchaus attraktiv.Wer die Dividendenperle im Depot hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 34,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)