Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Deutsche Post.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,925 EUR -1,42% (06.02.2023, 20:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,945 EUR -1,97% (06.02.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während das politische Verhältnis zwischen China und Deutschland eher kompliziert sei, führe an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit nichts vorbei. Beide Länder würden zu den Top 4 der größten Volkswirtschaften der Welt gehören. Mehrere DAX -Konzerne seien in China aktiv. Jetzt würden sich zwei Logistik-Größen aus China und Deutschland zusammentun.Alibabas ( ISIN US01609W1027 WKN A117ME ) Logistik-Tochter Cainiao und DHL möchten 60 Millionen Euro in einen der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte Europas investieren: Polen. Es gehe um das Errichten smarter Paket-Schließfächer.Cainiao expandiere zunehmend nach Europa und nutze dabei neuartige Sortierzentren mit smarter Technik, um den Transport von Paketen effizienter zu organisieren. Nun kooperiere Cainiao mit der E-Commerce-Logistik-Sparte von DHL (DHL eCommerce Solutions), um in Polen Paketschließfächer zu installieren, dank denen "Qualität und Geschwindigkeit der Außer-Haus-Zustellung in Polen verbessert" werden solle, habe es in einer Pressemitteilung anlässlich der Vereinbarung zwischen den Unternehmen geheißen. DHL werde zudem einen Teil einer polnischen Tochtergesellschaft von Cainiao übernehmen, berichte die "South China Morning Post"."Polen ist einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte in Europa, der sich bis 2027 verdoppeln wird. Bis zu 40 Prozent der Verbraucher bevorzugen es, ihre Sendungen an Paketkästen geliefert zu bekommen", habe Pablo Ciano, Chef von DHL eCommerce Solutions, gesagt.Cainiao und DHL würden bereits 1.200 Paketschließfächer in Polen betreiben und nun zusammenarbeiten, um schneller zu wachsen. Erklärtermaßen solle Polens führendes Paketschließfachnetz entstehen.Mit der Deutschen Post können Anleger auf konservativere Art vom Logistik-Trend profitieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.