Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,16 EUR -3,19% (07.02.2024, 18:48)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

42,09 EUR -5,21% (06.02.2024, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post lasse am Mittwoch ordentlich Federn. Dass die staatliche Förderbank KfW 50 Mio. Anteilsscheine abgestoßen habe, habe wohl mit Ausnahme von Bundesfinanzminister Christian Lindner für lange Gesichter gesorgt.Der Bund probe den Ausstieg. Am Dienstagabend habe die KfW mitgeteilt, sich in einem beschleunigten Verfahren von 50 Mio. Anteilsscheinen der DHL Group getrennt zu haben. Institutionelle Käufer hätten im Schnitt 43,45 Euro je Aktie bezahlt. Dem Bund würden damit brutto 2,17 Mrd. Euro zufließen. Sehr zur Freude von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das Gros der Aktionäre indes dürfte missmutig auf die Transaktion blicken - aus zwei Gründen.Der erste sei offensichtlich: DHL-Papiere würden am Mittwoch zu den schwächsten Werten auf dem Frankfurter Parkett gehören, würden aktuell über 3% einbüßen und auf einem neuen Jahrestiefstand notieren. So günstig wie heute seien sie zuletzt im November vorigen Jahres zu haben gewesen. Der zweite Grund wiege schwerer: Der Verkauf der 50 Mio. Papieren dürfte nur der Anfang einer längeren Verkaufsserie sein. Schließlich halte der Bund weiterhin 16,5% aller Deutsche Post-Aktien. Zuvor seien es 20,% gewesen. Das heiße, dass man sich im Zuge der jetzigen Transaktion von gerade einmal einem Fünftel der gehaltenen Anteile getrennt habe, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link