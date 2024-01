Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post-Aktie arbeite sich in der laufenden Handelswoche Stück für Stück weiter nach oben. Gehe es nach einigen Experten, so habe der DAX-Titel noch deutlich mehr Luft nach oben. So habe es erneut bullische Analystenstudie zum Papier des Bonner Logistikriesen gegeben, gestern etwa vom US-Analysehaus Bernstein Research. Deren Analyst Alexander Irving habe die Einstufung für die Deutsche Post-Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Ohnehin sei das Gros der Analysten davon überzeugt, dass der Dividendentitel derzeit ein attraktives Investment sei. So würden 15 der derzeit 22 Analysten, die sich regelmäßig mit der Deutsche Post-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Sechsmal laute das Anlageurteil "halten" bzw. "neutral". Lediglich einmal werde der Verkauf der Aktie empfohlen.Auch "Der Aktionär" halte an seinem positiven Urteil für die Deutsche Post-Aktie fest. Im operativen Geschäft laufe es beim DAX-Konzern nach wie vor rund. Die Bewertung sei im Branchenvergleich recht günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite. Die Deutsche Post bleibe unverändert ein Kauf. Der Stopp könne bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.