Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,52 EUR +0,32% (13.07.2023, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,50 EUR +0,02% (13.07.2023, 09:00)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (13.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Post präsentiere sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. So sei dem DAX-Titel im gestrigen Handel den Sprung auf ein neues Jahreshoch geglückt. Dadurch sei auch ein frisches Kaufsignal generiert worden. der Weg nach oben wäre nun vorerst frei.Die nächste wichtige Hürde wäre jetzt der Widerstandsbereich zwischen 46,50 und 47,00 Euro, der im März 2022 ausgebildet worden sei. Sollte auch diese Hürde aus dem Weg geräumt werden, hätte die Dividendenperle Luft nach oben bis in den Bereich um 50,00 Euro. Und sollte der Lauf des Bonner Logistikriesen auch an dieser Marke nicht stoppen, hätten die Post-Anteile vorerst Raum bis in den Bereich um 54,00 Euro. Im Falle einer Korrektur sollte die eben genommene Hürde bei 44,64 Euro zukünftig als Unterstützung fungieren. Würde diese nicht halten, so dürfte es zum Test des seit Ende 2022 intakten Aufwärtstrends kommen, der aktuell bei knapp über 42 Euro verlaufe.Indes wolle der Bonner Logistikkonzern sein Geschäft im lateinamerikanischen Markt ausbauen. Der Unternehmensbereich Supply Chain werde bis 2028 rund 500 Millionen Euro in der Region investieren, habe Vorstandsmitglied Oscar de Bok am Mittwoch in Mexiko angekündigt. Er wolle das Geld unter anderem für Infrastruktur und Transportkapazitäten in die Hand nehmen sowie neue Lagerhäuser bauen. Denn die Nachfrage in der Region steige - auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen ihre Investitionen momentan breiter streuen würden, um sich unabhängiger von China zu machen. In dem Geschäftsbereich Supply Chain biete DHL seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung, oder auch die Abwicklung von Versandretouren.Die im Branchenvergleich und im historischen Vergleich immer noch relativ günstig bewertete Aktie der Deutschen Post sei nach wie vor attraktiv. Im Zuge des jüngsten Kaufsignals kann weiterhin zugegriffen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 34,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.