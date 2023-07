Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Im Ausland trete die Deutsche Post nur noch unter dem in vielen Ländern deutlich bekannteren Namen DHL Group auf. Auch an der Börse werde der DAX-Konzern nun immer häufiger so genannt. An der positiven Kursentwicklung der Dividenden-Titel habe sich unter dem neuen Namen indes kaum etwas geändert - es gehe weiter nach oben.So sei im heutigen Handel wieder einmal ein neues Jahreshoch markiert worden. Einer der Käufer der vergangenen Handelstage dürfte der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock sein, der kürzlich seine Beteiligung von 4,95 auf 5,03 Prozent leicht aufgestockt habe, was sich aber natürlich angesichts der regen Handelstätigkeit der Amerikaner relativ rasch wieder ändern könne.Aus charttechnischer Sicht bleibe es dabei: Das nächste Ziel sei nun der Widerstandsbereich zwischen 46,50 und 47,00 Euro, der im März 2022 ausgebildet worden sei. Sollte auch diese Hürde aus dem Weg geräumt werden, hätte die Dividendenperle Luft nach oben bis in den Bereich um 50,00 Euro. Und sollte der Lauf des Logistik-Riesen auch an dieser Marke nicht stoppen, hätten die DHL-Anteile vorerst Raum bis in den Bereich um 54,00 Euro."Der Aktionär" sei für die im historischen und im Branchen-Vergleich derzeit günstig bewerteten Deutsche Post-Aktie weiterhin bullish gestimmt. Das Chartbild sei mittlerweile wieder sehr attraktiv. Wer zugreift, sollte den Stoppkurs im Zuge des deutlichen Kursanstiegs nun auf 34,00 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 24.07.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.