Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (09.10.2023/ac/a/d)



Nachdem die erhoffte Porto-Erhöhung nicht erlaubt worden sei, könnte die DHL Group Standardbriefe langsamer zustellen. So habe die für das Brief- und Paketgeschäft zuständige Managerin Nikola Hagleitner erklärt: "Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist, und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt."Sie habe betont, dass der Preis für den Prio-Brief dann höher liegen müsste als das aktuelle Porto. Sie habe aber auch eingeräumt: "Aber wir reden nicht über eine Verdoppelung des Preises." Aber beim Standardbrief müsste die Bundesnetzagentur ihrer Ansicht nach ebenfalls "das Preisverfahren nach oben hin" neu festsetzen. Sie habe wie bereits mehrfach verschiedene Vorstände des Bonner Logistikriesen darauf verwiesen, dass die Kosten in den vergangenen Monaten kräftig angezogen seien. Der operative Gewinn im Briefgeschäft sei zuletzt um knapp die Hälfte eingebrochen. Die Sparte dürfte nun nicht mehr in der Lage sein, ihren Teil zum Nettogewinn des Gesamtkonzerns beitragen zu können.Eine derzeit noch gültige Verordnung sehe vor, dass im Jahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland bereits am darauffolgenden Werktag ausgeliefert würden. Darüber hinaus müssten 95 Prozent aller Briefe nach zwei Werktagen ankommen. Aktuell habe die Ampelkoalition daran gearbeitet, das Postgesetz zu modernisieren. Im Rahmen dessen wolle das Bundeswirtschaftsministerium dabei wohl auch die geltenden Laufzeitvorgaben verändern. Dies gehe aus den Anfang des Jahres vorgelegten Eckpunkten vor.Die DHL Group habe derzeit mit steigenden Kosten auf der einen Seite und in einigen Teilen einer konjunkturbedingt schwachen Geschäftsentwicklung auf der anderen Seite zu kämpfen. Dementsprechend befinde sich der DAX-Titel charttechnisch betrachtet weiterhin in einer relativ schwachen Verfassung.