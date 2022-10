Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,525 EUR -1,05% (10.10.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

30,855 EUR -3,68% (07.10.2022)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (10.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Logistikkonzerne wie die Deutsche Post bleibe schwierig. So rechne etwa der Paketdienst DPD angesichts der hohen Inflation und der drohenden Rezession in diesem Jahr in Deutschland mit einem rückläufigen Geschäft. Das Sendungsvolumen werde deutlich niedriger sein als 2021, das Minus werde wohl eine hohe einstellige Prozentzahl betragen, habe der Chef von DPD Deutschland, Eric Malitzke, der Deutschen Presse-Agentur gesagt.2021 habe DPD hierzulande rund 450 Millionen Sendungen befördert. "Die Menschen verzichten im Zweifel lieber auf Ausgaben für Dinge abseits des täglichen Bedarfs, ob Elektronik oder Textilien." Dadurch hätten Händler und Hersteller weniger Ware an Geschäfte und Haushalte verschickt. "Das wird ein sehr herausforderndes Jahr für uns", so der Unternehmenschef.DPD sei einer der größeren Konkurrenten des Marktführers Deutsche Post DHL, weitere Wettbewerber seien Hermes, GLS und UPS. Wie die ganze Branche habe die Firma, deren europäische Holding DPD Group der französischen Post gehöre, in Corona-Zeiten einen Boom erlebt, das Paketvolumen habe stark angezogen. Das habe auch daran gelegen, dass die Menschen wegen Corona-Einschränkungen seltener zum Shoppen in die Innenstadt gegangen seien."Das waren auch für uns wirtschaftliche Ausnahmezeiten, die inzwischen vorbei sind", habe Malitzke gesagt. Wegen hoher Energiekosten und wegen des Ukraine-Krieges hätten die Menschen nun große Sorgen. "Das Konsumklima ist schlechter als beim Ausbruch der Corona-Pandemie, das bekommen auch wir zu spüren."Im vergangenen Jahr habe DPD Deutschland eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro gemacht. Wegen inflationsbedingter Preisanpassungen werde dieser Wert 2022 nur geringfügig sinken, so der Manager. "Wir haben die Preise bereits erhöht und werden auch im kommenden Jahr nicht herumkommen, sie trotz aller Anstrengungen nochmal anzupassen: Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir einen Teil der Kostensteigerungen für Energie, Kraftstoffe, Löhne und Gehälter weitergeben."Der wichtigste Abschnitt des Jahres sei für Paketfirmen traditionell die Weihnachtszeit, in der Konsumenten bei Aktionen wie Black Friday oder mit Blick auf Heiligabend einkaufen würden und die Zahl der Pakete stark ansteige. 2021 habe DPD Deutschland am 6. Dezember 2,4 Millionen Pakete zugestellt und damit so viele wie an keinem anderen Tag des Jahres. In der Weihnachtszeit 2022 rechne Malitzke nun mit etwa zwei Millionen Paketen als Tageshöchstwert seiner Firma.Der Aktienkurs der Deutschen Post habe sich indes zuletzt wieder gefangen. Wer über einen langen Atem verfügt, kann nun erste Positionen beim historisch günstig bewerteten Blue Chip aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 26,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 10.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link