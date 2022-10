Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (11.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post rechne trotz der drohenden Rezession für dieses Jahr mit mehr Gewinn als bislang. Dank eines guten Geschäfts im Sommer werde das Management seine Prognose bei der Vorlage der Zwischenbilanz am 8. November anheben, habe der Bonner Konzern überraschend am Montag in mitgeteilt. Genaue Zahlen habe die Deutsche Post aber nicht genannt.Nun hätten sich auch erste Analysten zu Wort gemeldet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für die Deutsche Post-Aktie nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Logistikkonzerns habe sowohl seine Schätzung als auch die Markterwartung übertroffen, habe Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Wahrscheinlich dank Zuflüssen im Betriebskapital sei der Cashflow stark gewesen.Die US-Bank JPMorgan habe die Einstufung für die Deutsche Post auf "overweight" mit einem Kursziel von 50,90 Euro belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns hätten die Markterwartungen getoppt, habe Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion geschrieben. Allerdings habe der Experte selbst sich noch mehr erwartet. Er habe v.a. die starke Verlangsamung der Gewinndynamik im Frachtgeschäft hervorgehoben und rechne mit einer Fortsetzung des Trends im Schlussquartal.Mutige Anleger könnten beim historisch günstig bewerteten Blue Chip weiterhin einsteigen. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das Juni-Tief bei 33,44 Euro ein wichtiges positives Signal. Der Stopp sollte bei 26,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.