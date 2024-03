Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet umfangreiche Lösungen in den Bereichen Paketversand, Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce. Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. Der Konzern beschäftigt weltweit ca. 600.000 Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 81,8 Milliarden Euro. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DHL Group werde optimistischer. So gehe der Bonner Logistikriese davon aus, dass sich der globale Handel im laufenden Jahr wieder beschleunigen werde. 2024 habe beträchtliches Potenzial für eine weitere Zunahme der globalen Ströme, habe der DAX-Konzern betont.Nachdem im Jahre 2022 noch ein Rekordhoch erreicht worden sei, habe sich der Anteil der auf den internationalen Handel entfallenden globalen Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr abgeschwächt. Eine Verschiebung zur sogenannten Regionalisierung, also kürzer werdenden Lieferketten, sehe das global agierende Unternehmen indes trotz der zugenommenen geopolitischen Risiken nicht.Der DAX-Konzern gebe regelmäßig den DHL Global Connectedness Report in Auftrag, in dem internationale Handels-, Kapital-, Informations- und Personenströme analysiert würden. "Deglobalisierung ist nach wie vor ein Risiko - aber derzeit keine Realität", so Steven Altman, Forscher an der New York University Stern School of Business, die die Daten erhebe.Die jüngsten Auswertungen hätten belegt, dass "internationale Ströme weiter wachsen und nur sehr wenige Länder ihre Beziehungen zu bisherigen Partnern abbrechen", habe Altman weiter ausgeführt. So lasse dem Bericht zufolge sich lediglich in Nordamerika eine deutliche Verschiebung zu stärker regionalisierten Handelsmustern erkennen. Allgemein hätten sich die meisten internationalen Ströme über gleichbleibende oder längere Entfernungen bewegt, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Der Anteil der Ströme innerhalb großer geografischer Regionen nehme hingegen ab.Vor diesem Hintergrund erscheint das aktuelle Bewertungsniveau durchaus attraktiv, charttechnisch betrachtet drängt sich aber kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner. Wer die Dividendenperle im Depot hat, beachtet weiterhin den Stopp bei 34,00 Euro. (Analyse vom 14.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte