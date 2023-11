Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.

Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

36,75 EUR -0,28% (01.11.2023, 17:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

36,77 EUR +0,03% (01.11.2023, 17:08)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (01.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Papier des Bonner Logistik-Riesen habe den Anlegern zuletzt in Sachen Kursentwicklung wenig Freude gemacht. So habe die Deutsche Post-Aktie in den vergangenen sechs Monaten rund 15% verloren. Zum einen sei die schwächere Konjunktur ein Belastungsfaktor, zudem habe US-Konkurrent UPS zuletzt mit seinem Zahlenwerk enttäuscht. Immerhin komme ein Lichtblick von Analystenseite.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe zwar das Kursziel für die Deutsche Post-Aktie nach Aussagen von Wettbewerbern wie UPS, Kühne & Nagel und DSV von 60 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Demnach hätte der Titel vom aktuellen Niveau aus rund 39% Luft nach oben.Nach den Aussagen aus der Branche rechne Analystin Muneeba Kayani nun damit, dass die Deutsche Post in der kommenden Woche den Ausblick senke. Das obere Ende der vom Logistik-Konzern in Aussicht gestellten Gewinnspanne für 2023 unterstelle eine Erholung seit der Jahresmitte. Die allerdings habe es nicht gegeben, so die Expertin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Selbst wenn es dazu (Prognosesenkung) komme - die langfristigen Aussichten für den Logistik-Giganten seien positiv, da der Online-Handel in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Die Deutsche Post-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Investierte Anleger sollten also weiter dabeibleiben, aber den Stoppkurs bei 34 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.