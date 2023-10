Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post-Aktie befinde sich seit ihrem Jahreshoch Ende Juli in einem konstanten Abwärtstrend. Jetzt würden auch noch die negativen Quartalszahlen des US-Konkurrenten UPS für Sorgenfalten bei den Anlegern des Bonner Konzerns sorgen. UPS habe für das dritte Quartal heute einen Umsatzrückgang von 12,8% und einen Gewinnrückgang von 50% gemeldet. Hauptgründe für das schlechte Ergebnis seien gestiegene Lohnkosten und geringere Sendungsmengen.Bei den Anlegern dürfte sich nun die Sorge breitmachen, dass Deutsche Post ein ähnlich enttäuschendes Ergebnis bei den Quartalszahlen am 8. November bevorstehen könnte. Kurzfristig könnte sich die Abwärtsbewegung der Aktie daher fortsetzen. Erste Unterstützung biete die Aufwärtstrendlinie bei 35,25 Euro, welche sich aus dem Juni-Tief 2022 und dem Dezember-Tief 2022 ergebe. Danach könnte das Oktober-Tief 2022 bei 30,47 Euro als weitere Haltemarke dienen.Langfristig würden die Perspektiven für die Deutsche Post-Aktie aber positiv bleiben, da durch den stetig wachsenden Onlinehandel Unternehmen wie Deutsche Post weiter an Bedeutung gewinnen.Deutsche Post sei bereits seit eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Aufgrund der langfristig guten Aussichten sollten investierte Anleger weiterhin an der Aktie festhalten, auch wenn es kurzfristig bis zur Aufwärtstrendlinie bei 35,25 Euro abwärts gehen dürfte, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link