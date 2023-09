Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro.





BonnNeuss (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Das Langfrist-Issuer-Rating auf A hochgestuft - AktiennewsCreditreform Rating hebt das Langfrist-Issuer-Rating der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) von A- auf A an, so die Creditreform Rating AG.Diese Entscheidung spiegele das hohe Maß an Kreditwürdigkeit und die geringe Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens wider. Der weltweit führende Anbieter von Post- und Logistikdienstleistungen habe insbesondere mit einer gesteigerten analytischen Eigenkapitalquote überzeugen können.Im Geschäftsjahr 2022 habe die Deutsche Post AG einen Umsatz von EUR 94,4 Milliarden verzeichnet (Vorjahr: EUR 81,7 Milliarden) und einen Nettogewinn von EUR 5,7 Milliarden erzielt, was den Vorjahreswert von EUR 5,4 Milliarden übertroffen habe. Alle Unternehmenssegmente hätten zum Umsatzwachstum beigetragen, mit Ausnahme von Post & Paket Deutschland. Das EBIT sei auf EUR 8,4 Milliarden (Vorjahr: EUR 7,9 Milliarden) gestiegen, wobei die EBIT-Marge aufgrund höherer Ausgaben von 9,8% im Vorjahr auf 8,9% gesunken sei.Das Rating werde auch durch das geografisch und leistungsbezogen vielfältige Geschäftsmodell der Deutsche Post AG gestützt. Die Aussichten für das Rating für die kommenden zwölf Monate seien stabil. Obwohl das Geschäft derzeit rückläufig sei, werde erwartet, dass das Unternehmen durch geeignete Gegenmaßnahmen, wie Kapazitätsanpassungen, Kostensenkungen und Working-Capital-Management, die Auswirkungen auf den Gewinn begrenzen werde.Es gebe jedoch auch Herausforderungen wie die Zyklik und die teilweise volatile Geschäftsentwicklung, den starken und weiter steigenden Wettbewerbsdruck, die durch die Digitalisierung bedingte Veränderung im Postverkehr sowie Währungs- und Länderrisiken und (geo-)politische Risiken."Mögliche Bewertungsfaktoren, die sich in Zukunft positiv auf das Rating auswirken könnten, sind die Festigung der globalen Marktposition, eine steigende Nachfrage im Bereich Versandhandel und Expressgeschäft sowie Investitionen in die Digitalisierung zur Unterstützung der zukünftigen Ertragsentwicklung", sage Tim Winkens, Lead Analyst, Creditreform Rating AG. (News vom 03.09.2023)