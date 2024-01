Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,835 EUR -0,91% (29.01.2024, 11:56)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

44,86 EUR -1,09% (29.01.2024, 11:45)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (29.01.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF).Die einst während der Pandemie verzeichneten Rekordgewinne scheinen aktuell in weite Ferne gerückt zu sein. Solide Dividenden und das Aktienrückkaufprogramm würden den Analysten jedoch weiterhin positiv stimmen.Auch unter neuem Namen habe sich die DHL Group zuletzt schwer getan, an die vergangenen Höhen während der Pandemie anzuschließen. So müsse das Unternehmen neben einem rückläufigen Umsatz und EBIT auch mit schwierigen Rahmenbedingungen (deutsche Regularien, Wechselkurse, Kostensteigerung) zurechtkommen. Außerdem sei der Ausblick für das abgelaufene Quartal eher mau ausgefallen. Nichtsdestotrotz rüste sich das Unternehmen mit Investitionen in Wachstumsmärkte für die Zukunft und habe im Oktober Preissteigerungen für Geschäftskund:innen eingesetzt.Dementsprechend und nicht zuletzt auch aufgrund einer soliden Dividendenpolitik bestätigt Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung und passt sein Kursziel auf EUR 50,00 an. Die Bewertung basiere auf einem gemischten Multiples-Ansatz, welcher die Performance im Vergleich zur eigenen Historie und zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 29.01.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: