Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,20 EUR -0,79% (13.10.2022, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,50 EUR +0,56% (12.10.2022)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (13.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post sehe sich in ihrer Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen in der Logistikbranche auf dem richtigen Weg. "Grundsätzlich sehen wir, dass sich die Trends fortsetzen", habe Finanzchefin Melanie Kreis in einer Gesprächsrunde in Berlin am Mittwoch gesagt.Einige Konkurrenten seien vielleicht der Meinung, dass es sich beim momentanen Marktumfeld um eine überraschende fundamentale Trendwende handele. "Für uns ist es eher eine Fortsetzung dessen, was wir erwartet hatten", so Kreis. Am Montag habe der Konzern Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und angekündigt, bei der Vorlage des vollständigen Zahlenwerks am 8. November auch seine Jahresprognose erneut anheben zu wollen.Demnach hätten sich im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage die Trends in den unterschiedlichen Sparten des Post-Konzerns verändert. Dies habe das Management aber so erwartet, so Kreis. Laut der Mitteilung von Montag hätten sich die Sendungsmengen im dritten Quartal im Geschäft zwischen Firmen und Privatkunden im Vergleich zum ersten Halbjahr verbessert. Gleichzeitig habe die Post eine nachlassende Nachfrage im Firmenkundengeschäft beobachtet, womit sich den Angaben zufolge auch die Lage bei den knappen Frachtkapazitäten entspannt habe."Es ist klar, dass sich die Wirtschaft abschwächt, und das kann man sehr deutlich an der Entwicklung der Frachtraten sehen", habe Kreis am Mittwoch gesagt. Dennoch habe die Post den operativen Gewinn im internationalen Frachtgeschäft im Vergleich zu den Vorjahreswerten steigern können.Über alle Geschäftsbereiche hinweg habe sich der operative Gewinn (EBIT) vorläufigen Zahlen zufolge auf 2,04 Milliarden Euro belaufen. Das sei mehr als von Analysten im Schnitt erwartet und rund 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten habe der Logistikkonzern nun rund 6,5 Milliarden Euro verdient. Bislang peile Vorstandschef Frank Appel für 2022 einen operativen Gewinn zwischen 7,6 und 8,4 Milliarden Euro an."Der Aktionär" sehe für die Post-Aktie mittel- bis langfristig weiter deutliches Potenzial. Aktuell sei der Logistiktitel aber charttechnisch stark angeschlagen. Könne das Papier jedoch die zuletzt gestartete Stabilisierung erfolgreich abschließen, helle sich das Bild wieder auf. Eine wichtige Hürde warte im Bereich von 35 Euro. (Analyse vom 13.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: