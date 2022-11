Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

37,89 EUR +6,51% (10.11.2022, 16:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

37,82 EUR +5,72% (10.11.2022, 16:05)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (10.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Deutschlands Paketbranche bekomme wegen eingetrübter Konsumlaune der Verbraucher im diesjährigen Weihnachtsgeschäft deutlich weniger Aufträge als in den Vorjahren. Dies gehe aus der am Donnerstag publizierten Studie des Bundesverbandes Paket & Expresslogistik (Biek) hervor.Demnach würden die Logistiker im November und Dezember mit 415 Millionen Sendungen von Firmen an Verbraucher (B2C, Business-to-Consumer) rechnen. Das seien rund sieben Prozent (30 Millionen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Branche habe ein starkes Corona-Wachstum hinter sich, 2020 seien die Paketmengen um 20 Prozent und 2021 um drei Prozent gewachsen. Diese Corona-Sonderkonjunktur sei vorbei.Das Weihnachtsgeschäft sei die wichtigste Zeit für die Paketbranche. In den letzten beiden Monaten des Jahres seien Privatleute auf der Suche nach Geschenken. Rabattaktionen wie der Black Friday würden den Konsum ankurbeln. Die Paketmengen würden sich schon jetzt gut abschätzen lassen, weil die Logistiker vorab Verträge mit Händlern geschlossen hätten. Da deren Erwartungen gedämpft seien, hätten sie sich weniger Paketvolumina gesichert. Durchgeführt habe die Studie das Beratungsunternehmen KE-Consult, Auftraggeber sei der Verband Biek gewesen.Nehme man die Pakete von Firmen an Firmen (B2B) und von Verbrauchern an Verbraucher (C2C) hinzu, so rechne die Branche insgesamt mit 750 Millionen Sendungen und damit circa fünf Prozent (40 Millionen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit seien die diesjährigen Mengen aber noch hoch, im Weihnachtsgeschäft 2019 seien es den Angaben zufolge nur 665 Millionen Sendungen gewesen. Mit Blick auf den Rückgang im Vergleich zu 2020 habe der Biek-Vorsitzende Marten Bosselmann gesagt, dass das veränderte Konsumverhalten vor der Paketbranche keinen Halt mache. "Die Menschen im Land fürchten die steigenden Kosten."Die Deutsche Post-Aktie könne am Donnerstag leicht zulegen. Gegen Mittag gehe es 0,4 Prozent nach oben auf 35,91 Euro. DER AKTIONÄR sehe für den günstig bewerteten DAX-Titel noch reichlich Luft nach oben.Die Dividendenperle bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 26,00 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)