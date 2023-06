Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (12.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein klarer Kauf.Die Deutsche Post würde gerne nur noch an fünf statt an sechs Tagen Briefe zustellen. Dadurch könnte der Bonner Logistikriese die Kosten deutlich verringern. Nun habe sich dazu der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, geäußert. Grundsätzlich sei er für eine Reduzierung der Briefzustellungstage offen.So habe er gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärt: "Noch ist die Post verpflichtet, sechs Tage die Woche zuzustellen. Aber unsere Gesellschaft und unser Kommunikationsverhalten haben sich geändert." Er habe darauf verwiesen, dass auch in anderen Staaten Zustellzeiten von teilweise nur zwei, drei oder vier Tagen normal seien. Er habe aber betont, dass die Entscheidung hierfür aber beim Bundestag liege.Der DAX-Konzern habe angeregt, in Zukunft eine Art "Zweiklassen-Briefsystem" einzuführen, was es in anderen Ländern bereits gebe. Dann hätten Kunden die Wahl, ob ihre Briefe möglichst schnell ankommen sollen oder ob es etwas länger dauern dürfe - und dafür eben etwas billiger werde. Für den dann etwas teureren Expressbrief würde die Post mehr Verbindlichkeit anbieten. So könnte hierfür ähnlich wie bei Paketen eine bessere Sendungsnachverfolgung möglich sein.Hingegen bremse Müller bei einer möglichen Portoerhöhung: "Im letzten Herbst und Winter hatten wir eine sehr große Zahl an Beschwerden - im Vergleich dazu haben die Beschwerden abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind sie immer noch höher. Ob man in dieser Situation das Porto erhöht, muss man sorgfältig prüfen", habe er betont. Man müsse hier auch die Kunden im Blick haben.Der Deutschen Post würde eine Verringerung der Anzahl der Zustelltage in die Karten spielen. Der sehr gut positionierte DAX-Konzern glänze indes mit einer soliden Bilanz und mittel- bis langfristig guten Perspektiven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link