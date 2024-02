Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während sich der DAX aktuell weiterhin in einer relativ starken Verfassung präsentiere, würden die Papiere der DHL Group derzeit häufig nachgeben. Auch im gestrigen Handel sei es mit den Anteilscheinen des Bonner Logistikriesen zwischenzeitlich deutlich bergab gegangen.Schuld daran sei diesmal die staatliche Förderbank KfW gewesen. Denn sie habe am Dienstag rund 50 Millionen Aktien des ehemaligen Staatsunternehmens verkauft. Der Preis habe bei 43,45 Euro je Stück gelegen, habe das Institut am späten Dienstagabend mitgeteilt. Dem deutschen Staat würden somit brutto gut zwei Milliarden Euro zufließen. Der Xetra-Schlusskurs habe bei 44,41 Euro gelegen.Die Platzierung in einem beschleunigten Verfahren habe sich an institutionelle Investoren gerichtet. Mit dem Verkauf sinke der Staatsanteil auf 16,5 Prozent. Die KfW bleibe größer Aktionär der Post. Der Konzern des Logistik- und Postunternehmens trete seit Mitte 2023 unter dem Namen DHL Group auf.Die KfW sei indes auch nach dem Abschluss dieser Transaktion der größte Einzelaktionär beim weltweit aktiven Bonner Logistikriesen. Ähnliche Aktionen werde es aber zunächst nicht mehr geben. Denn die KfW habe sich dazu verpflichtet, in den kommenden 90 Tagen vorerst keine weiteren DHL-Anteile mehr zu veräußern.Im operativen Geschäft laufe es bei der DHL Group nach wie vor rund. Die Bewertung sei im Branchenvergleich recht günstig. Zudem locke eine attraktive Dividendenrendite. Allerdings habe sich die charttechnische Lage in den vergangenen Handelstagen wieder verschlechtert. Deshalb dränge sich ein Einstieg aktuell vorerst nicht auf. Wer bereits investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 34,00 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link