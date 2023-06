Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe es für die Deutsche Post noch richtig gut ausgesehen. Das Papier des Bonner Logistikriesen sei kurz vor dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch und damit einem frischen Kaufsignal gestanden. Doch es sei anders gekommen, woran der US-Konkurrent FedEx einen gewaltigen Anteil habe. Denn der US-Konzern habe von einer schwächeren Nachfrage und steigenden Kosten berichtet. Nun sei vorerst Geduld gefragt.Der jüngste Kursrückgang sei zwar etwas ärgerlich, aber kein Grund zu erhöhter Sorge. "Der Aktionär" sei für die im historischen und im Branchen-Vergleich derzeit weiterhin günstig bewertete Deutsche Post-Aktie bullish gestimmt. Das Chartbild sei immer noch attraktiv, auch wenn nun für ein frisches Kaufsignal erst einmal wieder etwas Schwung aufgenommen werden müsse. Wer zugreife, sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 31 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link