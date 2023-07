Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,27 EUR +0,40% (04.07.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,16 EUR +0,96% (03.08.2022, 17:42)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (04.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie der Deutschen Post sei in der vergangenen Handelswoche der Sprung auf ein neues Jahreshoch geglückt, wodurch ein weiteres Kaufsignal generiert worden sei. Zudem hätten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen zuletzt immer wieder Rückenwind in Form bullisher Analystenkommentare erhalten, hingegen rate JP Morgan aktuell zum Verkauf des DAX-Titels.So habe die US-Bank ihre Einstufung für die Deutsche Post-Aktie vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "underweight" belassen. Das Kursziel sei mit 36,70 Euro bestätigt worden, was stattliche 19 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs liege. Die Bewertung des europäischen Logistiksektors orientiere sich derzeit an einem Abwärtsszenario, habe Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Insofern erscheine ihm derzeit nur die Reederei Maersk als unterbewertet. Bei DHL dürften das Express-Geschäft und die Preisgebung ab dem dritten Quartal nach und nach schwieriger werden.Darüber hinaus stelle die Deutsche Post ihr Werbegeschäft "Einkaufaktuell" mit Prospekten von Einzelhändlern zum 1. April 2024 ein. Grund dafür seien die sinkenden Werbeausgaben von Firmenkunden und die gestiegenen Kosten für Energie, Papier und Personal, habe die zur DHL Group gehörende Deutsche Post am Montag in Bonn mitgeteilt. Seit 2003 würden die Prospektbündel samstags an bis zu 18 Millionen Haushalten zugestellt. Umweltschützern seien die Sendungen schon seit langem ein Dorn im Auge, weil ein großer Teil des Papiers ungelesen im Mülleimer lande. Nach Kritik an der Plastikverpackung der Prospektbündel habe die Post teilweise auf Papierbanderolen umgestellt.JP Morgan-Experte Bland sei aktuell weiterhin der einzige Analyst, der sich mit der Deutschen Post befasse und zum Verkauf rate. Alle anderen Experten seien zum Teil weitaus optimistischer gestimmt. Auch "Der Aktionär" bleibe für die DAX-Titel nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Der Stopp kann auf 33,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 04.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.